Reyting sonuçları açıklandı! 29 Mart ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede?
29 Mart 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemine damga vurdu. Prime time kuşağında yayınlanan yapımlar arasındaki rekabetin kazananı belli olurken, özellikle Teşkilat, Survivor, Doktor Başka Hayatta ve yeni dizi Çirkin'in performansı merak konusu oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapım dikkat çekerken, günün en çok izlenen programları da netleşti. İşte detaylar...
29 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı. 29 Mart Pazar gecesi ilk kez izleyici karşısına çıkan Çirkin, beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Total'de 3., AB'de 4. olurken, ABC1'e ise 2. sıradan giriş yaptı.
29 MART REYTİNG SIRALAMASI
1 TESKILAT TRT 1
2 SURVIVOR TV8
3 CIRKIN STAR TV
4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
5 TESKILAT (OZET) TRT 1
6 DOKTOR BASKA HAYATTA NOW
7 GELIN KANAL 7
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SON HESAPLASMA (Y.S) SHOW TV