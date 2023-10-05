Reytinglerde zirve yarışı! 4 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
4 Ekim reyting sonuçları günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence reyting sıralamasında zirveyi zorladı. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.
Reyting sonuçları 4 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar sonrası şekillendi. Akşam saatlerinde yayınlanan MasterChef All Star, Çöp Adam ve Dönence gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
4 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
4 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI