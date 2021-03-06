5 Mart reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle televizyon izleyicileri başta olmak üzere magazin gündemini takip edenler AB ve total reyting sırlamasını merak edip araştırıyor.

İşte 5 Mart Cuma gün ki reyting sıralaması şöyle:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ARKA SOKAKLAR

2 KIRMIZI ODA

3 ESRA EROL'DA

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

5 RAMO SHOW TV

6 ARKA SOKAKLAR (OZET)

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

8 HAVA DURUMU -KANAL D

9 ATV ANA HABER

10 SON YAZ

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 KIRMIZI ODA

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

3 SON YAZ

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

5 SON YAZ (OZET)

6 ARKA SOKAKLAR

7 RAMO

8 ESRA EROL'DA

9 AKINCI

10 HAVA DURUMU-KANAL D