Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. 5 Nisan reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Cuma akşamının en çok izlenen dizisi belli oluyor! Dün akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını yer aldı. İşte, 5 Nisan reyting sonuçlarına göre reyting sıralaması...