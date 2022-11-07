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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Tozluyaka, Yargı...

Reyting sonuçları her gün bir önceki güne ait sıralama açıklanıyor. Pazar günü ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak yarıştı. Geçtiğimiz hafta total sıralamada Teşkilat, AB sıralama da ise Yargı dizisi 1.sırada yer almıştı. İşte, 6 Kasım Pazar dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 6 Kasım 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Reyting sıralaması açıklandı mı?

    Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 6 Kasım Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Güzel Günler gibi dizilerin yanı sıra Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye programı seyircisiyle buluştu. İddialı yapımlar reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için mücadele verdi. İşte, 6 Kasım 2022 Total ve AB reyting sıralaması...
  • REYTİNG SONUÇLARI 6 Kasım 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Reyting sıralaması açıklandı mı?

    6 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Pazar akşamı seyircisiyle buluşan Teşkilat, Yargı, Güzel Günler ve Masterchef Türkiye yapımları reyting sıralamasında yarıştı. TOTAL, AB ve ABC dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI 6 Kasım 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Reyting sıralaması açıklandı mı?

    6 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
  • REYTİNG SONUÇLARI 6 Kasım 2022 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Reyting sıralaması açıklandı mı?

    6 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

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