Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 6 Kasım Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Güzel Günler gibi dizilerin yanı sıra Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye programı seyircisiyle buluştu. İddialı yapımlar reyting sonuçlarında üst sırada yer almak için mücadele verdi. İşte, 6 Kasım 2022 Total ve AB reyting sıralaması...