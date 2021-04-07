Reyting sonuçları belli oldu mu? Geçtiğimiz hafta Salı günü Milli Maç nedeniyle TRT'nin reyting yarışında önde gelen yapımlarından olan Masumlar Apartmanı yayınlanmamıştı. İki haftalık aranın ardından Masumlar Apartmanı dün yeniden izleyicisiyle buluştu. Yaşanan gelişmenin ardından gözler bir kez daha reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Hemen belirtelim ki henüz reyting sonuçları 6 Nisan tablosu belli olmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sizler paylaşacağız.

İşte geçen hafta salı gün kir reyting sonuçları...

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TÜRKİYE LETONYA MAÇI

2 - EDHO

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - EDHO (ÖZET)

5 - HELİMOĞLU

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TÜRKİYE LETONYA MAÇI

2 - EDHO

3 - ESRA EROL'DA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT