Reyting sonuçları 6 Şubat Salı... Dün yine ekranlarda reyting rekabeti vardı. Gece ve gündüz yayın kuşağında birçok yapım reyting birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam ekranlarda Survivor All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Yabani gibi yapımlar birbiri ile yarıştı. Peki, 6 Şubat günü hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Şubat total ve AB reyting sonuçları...