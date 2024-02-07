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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 6 Şubat AB ve total sıralama: Reytinglerde kim birinci oldu? Dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 6 Şubat: Dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları açısından 6 Şubat Salı günü yine büyük bir rekabet yaşandı. Seyirciler; Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor ve Miraç Kandili programları arasında tercih yaptı. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 6 Şubat AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 09:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:01
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        Reyting sonuçları 6 Şubat Salı... Dün yine ekranlarda reyting rekabeti vardı. Gece ve gündüz yayın kuşağında birçok yapım reyting birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam ekranlarda Survivor All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Yabani gibi yapımlar birbiri ile yarıştı. Peki, 6 Şubat günü hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Şubat total ve AB reyting sonuçları...

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        6 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        6 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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