Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Haziran Cuma günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 7 Haziran Cuma AB ve total reyting sonuçları...
Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...
7 HAZİRAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
7 HAZİRAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.