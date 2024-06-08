Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: Cuma günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Haziran Cuma günü en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 7 Haziran Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 08:56 Güncelleme: 08.06.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        2

        7 HAZİRAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        7 HAZİRAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası