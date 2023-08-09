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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 8 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 8 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen; MasterChef All Star, Sakar Şakir, Kuşatma, Bizim Hoca: Bezdim Da yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 8 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 08:16
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        Dünün reyting sonuçları, 8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen; MasterChef All Star, Sakar Şakir, Kuşatma, Bizim Hoca: Bezdim D yapımları ile belirleniyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Total ve AB sıralamasında en çok izlenen dizi, film ve programlar belli olacak. İşte 8 Ağustos reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        8 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

        2 DONENCE KANAL D

        3 FOX ANA HABER FOX

        4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

        5 SHOW ANA HABER SHOW TV

        6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

        7 DONENCE (OZET) KANAL D

        8 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

        9 IP MAN 4 FINAL (Y.S) STAR TV

        10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

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        AB İLK 10 PROGRAM

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

        2 DONENCE KANAL D

        3 FOX ANA HABER FOX

        4 DONENCE (OZET) KANAL D

        5 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

        6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

        7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

        8 SHOW ANA HABER SHOW TV

        9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

        10 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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