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her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirlenen reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Ekim Salı akşamı Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Yabani, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TRT1'de Hayatımın Neşesi yapımları yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 31 Ekim dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...