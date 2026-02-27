Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları bekleniyor! Veliaht, İnci Taneleri, Halef, Nott'm Forest-Fenerbahçe... 26 Şubat 2026 ABC, AB, Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları bekleniyor! 26 Şubat 2026 ABC, AB, Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        26 Şubat Perşembe günü birbirinden farklı türde yapımlar ekrana geldi. Akşam kuşağında Veliaht, İnci Taneleri, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Samsunspor-Shkendija maçı ve Nott'm Forest-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluştu. İzledikleri yapımların ekrandaki başarısını merak eden seyirciler, reyting sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 26 Şubat 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC, AB, Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 08:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        26 Şubat 2026 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında Show TV’de Veliaht, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV’de Sevdiğim Sensin ve NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi. TRT 1’de Samsunspor – Shkendija UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması ve Nott'm Forest - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması yayınlandı. Peki, ABC, AB, Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 26 Şubat 2026 ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        2

        26 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’da açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Yaptıkların ortaya çıkacak"
        "Yaptıkların ortaya çıkacak"
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"