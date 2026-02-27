26 Şubat 2026 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında Show TV’de Veliaht, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV’de Sevdiğim Sensin ve NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi. TRT 1’de Samsunspor – Shkendija UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması ve Nott'm Forest - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması yayınlandı. Peki, ABC, AB, Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 26 Şubat 2026 ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…