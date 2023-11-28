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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| Yeni haftanın ilk reyting sonuçları! 27 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reytinglerde pazartesi yarışı! 27 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 27 Kasım günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 6 Kasım AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 08:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 08:22
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        Reyting sonuçları 27 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 6 Kasım AB ve total reyting sonuçları

        2

        27 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        27 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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