Reytinglerde pazartesi yarışı! 27 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 27 Kasım günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 6 Kasım AB ve total reyting sıralaması...
Giriş: 28.11.2023 - 08:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 08:22
1
Reyting sonuçları 27 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 6 Kasım AB ve total reyting sonuçları
2
27 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
3
27 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer