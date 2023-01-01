Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı reyting sonuçları 31 Aralık gecesi reyting sonuçlarında zirve yarışı

Yılbaşı gecesi reyting sonuçları geçtiğimiz akşam yani 31 Aralık akşamı ekranı gelen yılbaşı programları sonrası merak ediliyor. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Cumartesi gecelerinin reyting birincisi Gönül Dağı ise yılbaşı konseptli bölümüyle izleyişi karşısına çekti. İşte Türk televizyonlarında ekrana gelen yapımların yılbaşı reyting karnesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Reyting Sonuçları YILBAŞI ÖZEL | 31 Aralık reyting sonuçları: Yılbaşı özel programları ve Milli Piyango sonuçları 2023 yayını kaçıncı oldu?

    Reyting sonuçları 31 Aralık Cumartesi günü yani yılbaşı akşamı ekrana gelen özel yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programlarıyla ekrana geldi. Gönül Dağı ise yılbaşı konseptli bölümüyle izleyişi karşısına çıktı. Öte yandan kısa süre de olsa Milli Piyango Yılbaşı sonuçları 2023 çekilişi reyting yarışına girdi.

    Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar...
  • Reyting Sonuçları YILBAŞI ÖZEL | 31 Aralık reyting sonuçları: Yılbaşı özel programları ve Milli Piyango sonuçları 2023 yayını kaçıncı oldu?

    31 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
  • Reyting Sonuçları YILBAŞI ÖZEL | 31 Aralık reyting sonuçları: Yılbaşı özel programları ve Milli Piyango sonuçları 2023 yayını kaçıncı oldu?

    31  ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.