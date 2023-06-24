Reyting sonuçları 23 Haziran Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralamada zirve yarışında Kismet, Ateş Kuşları ve MasterChef All Star gibi yapımklar ön plana çıktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte güncel 20 Haziran AB ve total reyting sıralaması...