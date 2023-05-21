20 Mayıs Cumartesi reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Güldür Güldür Show izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte merak edilen güncel reyting sıralaması...