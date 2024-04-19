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        Haberler Televizyon Reytinglerde zirve rekabeti! 18 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması

        Reytinglerde zirve rekabeti! 18 Nisan dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 18 Nisan Perşembe akşam kuşağında Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Kül Masalı, Sakla Beni ve Survivor All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevdiği yapımların AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için dünün reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, 18 Nisan 2024 perşembe AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:45
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        Reyting sonuçları her sabah bir önceki güne ilişkin verilerle belli oluyor. Birbirinden iddialı yapımların yayınlandığı 18 Nisan Perşembe gününe dair reyting sonuçlarını haberimizde derledik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...

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        18 NİSAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Nisan Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        18 NİSAN 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

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