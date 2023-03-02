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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Reyyan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

REYYAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Reyyan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Reyyan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Reyyan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REYYAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Reyyan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Suya kanmış, suya doymuş. Bahtı açık, candan, iyi insan.

REYYAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Reyyan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Reyyan adını koymak caizdir.

REYYAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Reyyan ismini kullanan 10.668 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Reyyan ismini kullanan 1.303 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Reyyan ismini kullanan 810 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Reyyan ismini kullanan 210 kişi bulunmaktadır.

REYYAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Reyyan adındakiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

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