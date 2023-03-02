Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Reyyan adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Reyyan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

REYYAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Reyyan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Reyyan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Reyyan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REYYAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Reyyan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Suya kanmış, suya doymuş.
  2. Bahtı açık, candan, iyi insan.

REYYAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Reyyan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Reyyan adını koymak caizdir.

REYYAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Reyyan ismini kullanan 10.668 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Reyyan ismini kullanan 1.303 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Reyyan ismini kullanan 810 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Reyyan ismini kullanan 210 kişi bulunmaktadır.

REYYAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Reyyan adındakiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pamir İsminin Anlamı Nedir? Pamir İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Pamir İsminin Anlamı
Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu
YAŞAM Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ ...
Mihran İsminin Anlamı Nedir? Mihran İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Mihran İsminin Anlamı
Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir? Kediler neden ağızlarını açar?
YAŞAM Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar?
Ogeday İsminin Anlamı Nedir? Ogeday İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ogeday İsminin Anlamı
Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor
YAŞAM Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ...
"Tam dilimin ucunda!" Peki neden bir türlü dilimizin ucuna geleni hatırlamayız? Bu bir hafıza sonunu mu?
YAŞAM Neden bir türlü dilimizin ucuna gelen kelimeleri ...
Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?
YAŞAM Ekşi yemek neden yüzümüzü buruşturur?
Antik Roma'da olsaydınız ne olurdunuz? İşte büyük imparatorlukta meslekler
YAŞAM Antik Roma'da olsaydınız ne olurdunuz? İşte büyük ...
Van Gogh'un ölmeden önce son mesajı! "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri!
YAŞAM Van Gogh'un ölmeden önce yaptığı son eserin mesajı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.