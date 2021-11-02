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Rezan Epözdemir'den önemli açıklamalar: Melo, Beşiktaş, Fatih Terim...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, önemli açıklamalar yaptı. Epözdemir, Melo iddialarını yalanlarken Beşiktaş derbisinde haklarının yenildiğini söyledi. Epözdemir ayrıca Fatih Terim'in aldığı maaşı da açıkladı

Rezan Epözdemir'den önemli açıklamalar: Melo, Beşiktaş, Fatih Terim...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MELO YOK, 6 NUMARA İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLACAK"

"Felipe Melo için hiçbir transfer girişimimiz olmadı. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda 6 numara için bir çalışma var. Eksikler varsa gidereceğiz. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferler de yapmaya çalışacağız."

"SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK"

"Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın değeridir. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Marcao'ya hukuksuz bir ceza verildi."

"FATİH TERİM BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI"

"Fatih hocamız, seçimden hemen sonra boş mukaveleye imza attı ve başladı. Önceki yıllarda 18 milyon TL alıyordu, karşılığı 2 milyon avroydu. Biz 2 milyon avrodan devam ettik ve yıllık o günkü kurla 21 milyon avroluk bir yıllık anlaşma yaptık."

"GALATASARAY'IN HAKKI YENMİŞTİR"

"Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'e katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira'nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün zaten iki yıl önce attığı bir tweet var. Bu kuralı anlatmış. Aradan iki yıl geçmiş. İki pozisyon birbirinden çok bağımsız. Morutan'ın attığı gol açık. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar."

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