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"BEBEĞİMİZE AŞIĞIZ"



Lucia Martin-Yosef adını verdiğimiz güzel ve sağlıklı bir kızımız oldu. Kuşkusuz bu, hayatımızda eşsiz bir doğum günü ve Noel kutlaması... Hem erkek kardeşleri hem de ben bebeğimize tamamen aşığız.