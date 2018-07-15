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"Türk futbolu da gelir olarak dünyada 6. sırada olmasına rağmen, FIFA sıralamasında 36.'lığa kadar düştü. Gelirler arttıkça (stat ve sponsorluk) saha başarısı geriledi. Bugüne dek kim yönettiyse çok kötü yönetti. Bunun bireysel değil, genel bir problem olduğu aşikar."