Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan açıklamalar! Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda format değişiyor mu? - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan açıklamalar! Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda format değişiyor mu?

        Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de gelecek sezon için gündeme gelen play-off sistemi ve Türkiye Kupası'ndaki format değişikliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçiş iddiaları, Türkiye Kupası'ndaki format değişikliği ve yabancı kuralı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        2

        Süper Lig için gündeme gelen play-off sistemiyle ilgili konuşan Dilmen, "Play-off askıya alınmış" ifadelerini kullandı.

        3

        Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda planlanan yeni formatla ilgili ise, "Kupa maçlarında bir ton takım var. Şimdi burada da sayıyı düşürüyorlar. Takım sayısını 24'e düşürüyorlarmış. Daha iyi" dedi.

        4

        Türkiye Kupası'nda grup sistemine geçileceğini aktaran Dilmen, "6 tane 4 takımlı gruplar. Grupta 3 maç oynayacaklar. Sonra da çeyrek final, yarı final ve final." şeklinde konuştu.

        5

        Öte yandan Rıdvan Dilmen, uygulanması planlanan yeni yabancı kuralına da değinip, yeni yabancı sayısının 12 olacağını kaydetti.

        6

        Ünlü yorumcu, "Yabancıyla ilgili düşündükleri, kulüplerin de muhtemelen okeyledikleri bence çok sağlıklı bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı." ifadelerini kullandı.

        7

        Dilmen, "İster 11 tane oynat, ister 5 tane oynat. Bence ekonomik olarak da fena değil. 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26'ya ek olarak da..." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?