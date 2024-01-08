Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan açıklamalar! Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda format değişiyor mu?

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Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda planlanan yeni formatla ilgili ise, "Kupa maçlarında bir ton takım var. Şimdi burada da sayıyı düşürüyorlar. Takım sayısını 24'e düşürüyorlarmış. Daha iyi" dedi.