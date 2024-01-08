Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan açıklamalar! Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda format değişiyor mu?
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de gelecek sezon için gündeme gelen play-off sistemi ve Türkiye Kupası'ndaki format değişikliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçiş iddiaları, Türkiye Kupası'ndaki format değişikliği ve yabancı kuralı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig için gündeme gelen play-off sistemiyle ilgili konuşan Dilmen, "Play-off askıya alınmış" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda planlanan yeni formatla ilgili ise, "Kupa maçlarında bir ton takım var. Şimdi burada da sayıyı düşürüyorlar. Takım sayısını 24'e düşürüyorlarmış. Daha iyi" dedi.
Türkiye Kupası'nda grup sistemine geçileceğini aktaran Dilmen, "6 tane 4 takımlı gruplar. Grupta 3 maç oynayacaklar. Sonra da çeyrek final, yarı final ve final." şeklinde konuştu.
Öte yandan Rıdvan Dilmen, uygulanması planlanan yeni yabancı kuralına da değinip, yeni yabancı sayısının 12 olacağını kaydetti.
Ünlü yorumcu, "Yabancıyla ilgili düşündükleri, kulüplerin de muhtemelen okeyledikleri bence çok sağlıklı bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı." ifadelerini kullandı.