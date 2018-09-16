Rıdvan Dilmen'den Konyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu
16.09.2018 - 23:00 | Güncelleme:
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Dilmen, yeni transferlerin performansını yorumladı
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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı yorumladı:
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İLK YARI SONU
"Fenerbahçe'nin deplasmanda 3. maçı. 240 dakikadır filan gol atamıyor. Fenerbahçe gibi takım... Büyük takımlar genelde maçlara ibre onların lehine olacak şekilde başlarlar.
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3 ihtimalli bir maç. Jailson ile Benzia yeni transferler. Her hafta bir oyuncuyu ilk kez seyrettiğimiz için, daha da dikkatli izlemek zorunda kalıyoruz. Bekleyeceğiz bu oyuncular ile ilgili. Her hafta Fenerbahçe'de yeni bir oyuncuyu ilk kez seyrediyoruz.
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Cocu 4-3-3 için gelmişti ama 4-2-3-1 oynuyor. Topal ve Jailson, savunmanın önünde oynuyor.
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Tabii ki sabır gerekiyor, önemli olan ışığı görebilmek... İlk yarı itibariyle Fenerbahçe'yi de Konya'yı da beğenmedim.
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Sabır gerekiyor, bu sezon için de sabır gerekiyor. İlk yarıda Konya'yı da, Fenerbahçe'yi de beğenmedim. Ne tür değişikliklere gider hoca, bilemiyorum. Sakarlıkla bir gol gelirse gelecek gibi gözüküyor. Organizasyonla gelen bir pozisyon yok.
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Slimani tecrübesinde bir oyuncu, gösterip yakın köşeye vurmalı. Kaleci köşeye kitledi kendini, iyi vuruş değil o. Serkan hazırlıklıydı. Slimani'nin yakın köşeye vurması lazım.
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MAÇ SONU
Benzia takıma bir kalite katacak. Koşu temposu çok yüksek olmayabilir ama Fenerbahçe klas bir oyuncu almış. Forvet arkası için yeterli, Fenerbahçe'nin oyuncusu gibi gözüküyor. Attırdığı gol, Oğuzhan golü. Kaleye vurabilirdi ve daha garantiye gidip Elif Elmas'a bıraktı. Klas bir şekilde bıraktı.
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Benzia varken, Fenerbahçe taraftarı 4-3-3'ü unutsun. Zaman zaman Aatif'ın pozisyonunda değişiklikler yapacaktır. Fenerbahçe'nin orta sahası bu olacaktır.
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Fenerbahçe bugün 14. durumda maça çıktı. Önünde 13 tane takım vardı. Şampiyonluk yarışında yarıştığı takımlar haftayı 3 puanla tamamladı. Taraftar ve camianın demoralize olduğu günleri yaşıyor. Camia da bu durumdaydı. Haftaya ise Beşiktaş ile derbi oynayacak.
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1-0'ı versinler ama, hemen kabul edeceğiniz bir maç vardı ya, o maçlardan biri buydu. Bugün de 1-0'lık skor altın değerinde 3 puan oldu. Öyle bir 3'lük attı ki, Fenerbahçe gidiyordu maç. 3 pozisyon verdi o ara.
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Böyle giderken müthiş bir Elif Elmas golüyle kazandı. Oyunun sonunda da gömülerek maçı bitirdi. 92. dakikada taç oldu. 2.5 dakikasını Fenerbahçe tecrübesiyle rakip yarı sahada bitirdi. Bu, oyundan çok puanların gerektiği bir maçtı. Yılda 3-4 kez bir takımın başına gelebilirdi.
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Fenerbahçe yeniden yapılanan bir takım haline geldi. Bugün iki tane oyuncu izledik, Jailson ve Benzia. Jailson'un gol ortalaması çok düşük ama fizik gücü koşu temposu iyi olan bir oyuncu. Daha iyi olacaktır.
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Benzia takıma bir kalite katacak. Fenerbahçe taraftarı şunu görsün; Koşu temposu yüksek olmayabilir ama klas bir oyuncu almış. Fenerbahçe oyuncusu gibi gözüküyor ben de. Attırdığı golde bunu da gösterdi.
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Kendi vurmadı Konyasporlu oyuncuya çarpar diye Elmas'a verdi. Özellikle iç saha maçlarında çok çılgın maçlar çıkarabilir Benzia. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Jailson da Benzia da Fenerbahçe'ye faydalı olacak oyuncular.
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Çok alternatifli bir kadro verdi yönetim teknik ekibin eline. Önünde Beşiktaş maçı var. Hasan Ali'nin sağlığını bilemem ama ben bu 11 ile Beşiktaş maçına çıkacağını düşünüyorum. Haftaya Pazartesi akşamı bu 11 ile çıkacaktır.
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Bu 3 puan o kadar değerli ki Fenerbahçe için. 10 puanlı Beşiktaş, 6 puanlı Fenerbahçe. Bugün deplasmanda tek gol attı 3 puan aldı. Harun'un performansı da son derece yüksek. Hocanın Harun ısrarı da önemli.
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Aatıf takım oyununa uydu, Benzia da ben de iyi izlenim bıraktı. Zeki bir oyuncu. Özellikle iç sahada Fenerbahçe'nin verim alacağını düşünüyorum. Jailson için yorum yapmak henüz erken. Koşu temposu da iyi, gidip gelebiliyor.
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Beklediğimiz gibi oyuncular çıktı. Ben böyle bir oyuncular bekliyordum. Benzia büyük bir yıldız değil fakat Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak forvet arkası. Benzia daha klas pas alışverişi olabilen bir oyuncu.
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçına çok çok önemli 3 puanla geliyor. 5 farklı oyuncu ile çıktı bugün maça. Takım yavaş yavaş oturacaktır, sistem döndü, oyuncular da dönüyor. Ama ben yine de Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Çünkü burada yenildiğin Kayserispor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Kayserispor burada pozisyona girerek kazandı.
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Beşiktaş karşısında Aatıf ve Elmas arasında gidip gelebilir Cocu. Bir soru işareti de orada kaldı bende. Hasan Ali sağlığına kavuşursa onunla çıkacaktır.
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Birleşik Arap Emirlikleri 23'ün de bitiriyor transferi. Fazla bir şey kalmamış. Bence Negredo gidiyor. Ekonomik açıdan dolayı Beşiktaş için iyi aslında. Her şeyin hayırlısı biz bekleyip görelim.
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Bu 11'den en az 6 tanesinin UEFA karşılaşmasında oynamayacağını düşünüyorum. Ama Benzia ve Jailson bir 60 dakika oynatması gerekiyor alışması için. Zagreb karşısına, Volkan, Isla, Alper, Mehmet, Frey, Reyes, Valbuena gibi oyuncular çıkacaktır hoca.
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Barış'ın şu an eksikleri var. Hocanın Aatıf kararı taktik olarak doğru bir karar. Zor bir deplasman olduğu için en azından o kanatı kapatayım dedi ve bugün yenilmeyen Konya'ya ilk mağlubiyeti tattırdı. Barış 4-3-3'in direk sağ açığı. Ama Aatıf öyle değil. Taktik disiplinden dolayı Aatıf oynuyor."
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