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3 ihtimalli bir maç. Jailson ile Benzia yeni transferler. Her hafta bir oyuncuyu ilk kez seyrettiğimiz için, daha da dikkatli izlemek zorunda kalıyoruz. Bekleyeceğiz bu oyuncular ile ilgili. Her hafta Fenerbahçe'de yeni bir oyuncuyu ilk kez seyrediyoruz.