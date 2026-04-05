Rıdvan Yılmaz: Penaltı kararı tam bir facia
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Sarı Lacivertliler'in kazandığı penaltı pozisyonunu eleştiren Yılmaz, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan kararla ilgili ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu ve hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.
"PENALTI KARARI FACİA"
"DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"
Genç oyuncu bu kararların ligi kötü etkilediğini savunarak, ''Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz." diyerek sözlerini noktaladı.