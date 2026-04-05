Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Yılmaz: Penaltı kararı tam bir facia - Beşiktaş Haberleri

        Rıdvan Yılmaz: Penaltı kararı tam bir facia

        Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Sarı Lacivertliler'in kazandığı penaltı pozisyonunu eleştiren Yılmaz, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan kararla ilgili ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu ve hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 23:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Penaltı kararı tam bir facia"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, hakem yönetimini eleştirdi.

        "PENALTI KARARI FACİA"

        Son dakikalarda verilen penaltı hakkında konuşan Rıdvan, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi.'' ifadelerini kullandı.

        "DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"

        Genç oyuncu bu kararların ligi kötü etkilediğini savunarak, ''Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz." diyerek sözlerini noktaladı.

        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Suriye'de kritik zirve!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
