"DURUM FARKLI"

Dijitale geçiş ile ilgili de konuşan Rihanna, "Ellerimi fiziksel olarak her şeyin üzerinde tutmak istiyorum ve şimdi hepsi e-posta, resimler ve video ile gönderiliyor. Bu yüzden durum farklı" ifadelerini kullanmıştı.