Rihanna güzellik imparatorluğunu büyütüyor

Sadece müzikte değil güzellik alanında da varlığını sürdüren Rihanna, soyadını taşıyan markasını büyütmeye devam ediyor. Dünyanın en çok kazanan müzisyenlerinden olan 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, markasıyla Çin pazarına giriş yapıyor.

Çin artık ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci güzellik pazarına sahip ülkesi konumunda.

ABD'nin kendi servetini oluşturan en genç milyarderi olan Rihanna'nın serveti Forbes verilerine göre 1.4 milyar dolar. 'Riri' lakaplı iki çocuk annesi şarkıcı, servetinin büyük bir bölümünü kozmetik gelirlerinden elde etti. REKLAM

Rihanna, güzellik imparatorluğunu büyüttüğü haberini sosyal medyada yayınladığı videoyla duyurdu.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki yaşında RZA Athelston Mayers ve yedi aylık Riot Rose Mayers adlarında iki oğlu olan Rihanna, hem güzellik hem de iç çamaşırı markası için sık sık kamera karşısına geçip yeni ürünlerini kendi tanıtıyor.