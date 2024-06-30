ÇOK ÇOCUK İSTİYOR

Her fırsatta çok çocuğa sahip olmak istediğini söyleyen Rihanna, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada üçüncü kez hamile olduğu söylentilerini yalanlarken, ileride daha fazla çocuğu olacağı bilgisini de doğruladı.