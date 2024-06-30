Rihanna ve ASAP Rocky koruma eşliğinde yürüyüşte
Rihanna ve ASAP Rocky çifti, çocuklarını evde bırakıp New York'ta sabah yürüyüşü yaparken görüntülendi. Ünlü çifte, korumaları da eşlik etti
Rihanna, New York'ta, iki çocuğunun babası ASAP Rocky ile yürüyüşte görüntülendi. Yürüyüş esnasında korumaları da hemen arkalarında yer aldı.
36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 35 yaşındaki rapçi ASAP Rocky ile kâh el ele kâh sevgilisinin eli omzunda yürürken mutlu bir görüntü verdi.
Her ikisi de spor ve rahat kıyafetler içinde olan ünlü çift, yürüdükleri yol boyunca kendileri gibi spor yapmaya çıkanlar tarafından fark edilmedi.
Çift, geçen yıl ağustos ayında ikinci çocukları Riot Rose'u kucağına aldı. Rihanna, ikinci bebeğine hamileliğini geçen yılki Super Bowl devre arası performansında duyurmuştu.
Çiftin ayrıca iki yaşında RZA Athelaston adında bir oğlu var.
ÇOK ÇOCUK İSTİYOR
Her fırsatta çok çocuğa sahip olmak istediğini söyleyen Rihanna, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada üçüncü kez hamile olduğu söylentilerini yalanlarken, ileride daha fazla çocuğu olacağı bilgisini de doğruladı.