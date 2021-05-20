Ripple XRP davası ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Kripto para piyasasına aşina vatandaşların merakla beklediği konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...

SEC-RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ripple davası ile ilgili detaylar gündemde merak konusu. Ripple XRP ve SEC arasındaki dava detayları araştırılıyor.21 Mayıs'ta TSİ saat 14.00’de Ripple’ın, XRP Satışlarının menkul kıymet olup olmadığına ilişkin aldığı hukuki tavsiye kararlarına ilişkin taleplerini tartışmak için tele konferans yapılacağı öne sürülüyor.



RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

RİPPLE XRP DAVASI TARİHLERİ

Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.