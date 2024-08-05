Rita Ora Ibiza tatilinde
Ünlü şarkıcı Rita Ora, Oscar ödüllü yönetmen eşi Taika Waititi ve bir grup arkadaşıyla Ibiza'da lüks yatta denizin ve güneşin tadını çıkardı
Ünlü şarkıcı Rita Ora, oyuncu ve yönetmen eşi Taika Waititi, oyuncu arkadaşı Jodie Turner-Smith ve bir grup arkadaşıyla birlikte Ibiza tatiline çıktı.
Rita Ora, lüks yatta denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, güneşlenip denize girerken, 48 yaşındaki Yeni Zelandalı yönetmen eşi Taika Waititi, elinde fotoğraf makinesiyle çekim yaptı.
Yat gezisinde Rita Ora ve Taika Waititi'ye eşlik eden İngiliz model ve oyuncu Jodie Turner-Smith, 4 yıllık evliliğin ardından geçen yıl ABD'li oyuncu Joshua Jackson'dan boşanmıştı.
Rita Ora ile Taika Waititi'nin 2021'de aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine girmişti.
Rita Ora bir süre önce Macaristan'da vereceği konsere saatler kala konseri iptal edip Budapeşte'de hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelmişti.
Sahneye çıkmak istediğini söylese de doktorların tavsiyesiyle konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.