Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize’ye gelerek yapımına devam eden Türkiye’nin deniz dolgusu üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Turhan, havalimanında toplamda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacağını belirtti.

Havalimanı’nda günlük 242 ağır iş makinesi ile günde 120 ton taş dolgu yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, “Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa’nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından sonra ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanı oldu. Bu havalimanımızda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacak. Ve şu ana kadar da 242 ağır iş makinesi ile günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun 11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin yapımında kullanılıyor. Ve havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğin yüzde 64'ü bitmiş durumda." dedi

Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde ise projenin yüzde 40’ına yakınını tamamladıklarını belirten Turhan, "Şu ana kadar tam tamına 7 bin 653 adet beton blok üreterek 5 bin 136 tanesini mendireğe yerleştirdik. Bu sayıyı 19 bin 250’ye çıkaracağız ve bu yılın sonunda mendireği tamamlamış olacağız. Daha da önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da bu yıl Kasım ayında tamamlıyoruz. Üst yapı tesislerini de altyapısı ile eş zamanlı olarak yapacağız. Bu projeyi bölgeye sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çünkü bu havalimanı, Rize ve Artvin’in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Doğu Karadeniz bölgesinde hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da katkı sunacak” şeklinde konuştu.

YILDA 3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği olacak olan havaalanının planlandığı 2022 yılından daha erken açılacağını, önümüzdeki yıl hizmete girmesi için çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Bakan Turhan, “Havaalanımızın pist uzunluğu 3 bin metre ve 45 metre genişliğinde dizayn edildi ve inşa edilecek. 264 metre uzunluğunda, 24 metrelik genişliğiyle taksi yolu ile de birçok büyük uçağa da ev sahipliği yapabilecek. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanının, yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanıyla da bölgenin en büyük havalimanlarından olacak. Bu önemi nedeniyle de bu dev projeyi her ne kadar 2022 yılında hizmete alacağımızı söylesek de, hedefimizi yükselttik, iş programımızı değiştirdik, çalışmalarımızı hızlandırdık, bu projeyi inşallah gelecek yıl Ekim ayında hizmete açacak şekilde iş programımızı güncelledik. Ve bu eşsiz havalimanı ile Rize ve Artvin illerimiz havacılıkta başlattığımız devrimin de önemli bir karesini oluşturacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.