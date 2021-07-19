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Haberler Gündem 3. Sayfa SEL FELAKETİ... Son dakika: Rize'de kahreden çalışma! - Haberler
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Rize'de selde kaybolan 2 kişi aranıyor

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürüyor. Kahreden olayda, dalgıçların dere yatağında yaptığı aramaya askeri helikopterler de havadan destek veriyor

SEL FELAKETİ... Son dakika: Rize'de kahreden çalışma! - Haberler
Rize'de kahreden çalışma!
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DHA

Rize’de çarşamba günü meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinde Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevlendirilen 2.837 personelin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları taranıyor. Arama çalışmalarına 77’si dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve Jandarmaya ait 4 köpekli arama timi de arama çalışmalarına destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter de havadan dere yataklarını tarıyor. Güneysu ve Salarha derelerinde yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta aramalar sürüyor.

‘UMARIM BİR AN ÖNCE BULUNURLAR’

Arama çalışmasını izleyen Zinnet Mercan, ”Çok feci bir geceydi, inşallah bir daha yaşamayız. Şimdi kayıpları derenin başından beri arıyorlar. Umarız hızlıca bulunurlar. O akşam dere yola kadar çıkmıştı. Kayıplar suya karıştıysa kim bilir nereden çıkar” dedi.
Ahmet Mercan ise “O gece çok büyük felaket oldu. İki kaybımız var inşallah çabukça bulunurlar. Ekipler dere boyunda arıyorlar. Deredeki bu duvarlar yapılmasaydı bizim köyümüz tamamen giderdi” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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