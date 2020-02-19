M.S.Y. (62) isimli bir vatandaşın Tayland tatilinden döndükten sonra ateş, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Rize Devlet Hastanesine başvurduğu iddia edildi.
Tatilden dönen diğer aile üyelerinde herhangi bir virüs şüphesi görülmediği ifade edilirken, M.S.Y. isimli hasta, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı.
DHA'nın haberien göre; Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.
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