Rize'de kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Rize'de ailesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren çok sayıda vatandaş, 2,5 yaşında yakalandığı kanser hastalığını 5 yaşında yenen Emir Ali Duysak'ın sevincine ortak olmak için gökyüzüne balonlar bıraktı.

Taşlık köyünde yaşayan Vural ve Tuğba Duysak'ın oğulları Emir Ali'ye 2,5 yaşında lösemi teşhisi konuldu.

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde zorlu geçen tedavisinin ardından kanseri yenen Emir Ali, sağlığına kavuştu.

Aile, yaşadığı mutluluğu herkesle paylaşmak ve oğullarının isteğini yerine getirmek için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu.

Yapılan duyuruda, "Emir Ali'miz çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktı. Şimdi onun yüzünde kocaman bir gülümseme görmek için birlikte gökyüzünü renklendireceğiz. Tüm Rize halkını bu mutluluğa ortak olmaya davet ediyoruz." yazılarak, destek istendi.

Paylaşım ve oluşturulan görselin yerel haber ve sosyal medya hesaplarında yayılmasıyla Emir Ali'ye destek vermek isteyen yüzlerce kişi, Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alana geldi.

"Vücudunda hiç kötü bir şeyimiz kalmadı. Temiziz. O anda dedim ki 'Son kez ağlayacağım ve burada bitecek.' İnanamıyoruz. Çünkü 2,5 yıl böyle çok izole bir hayat. Kimseyle görüşmüyoruz. Sadece biziz. Hani diyoruz ki 'Çocuğum kalksın da yaramazlık yapsın.' Şu anda gerçekten mutluyuz."

İlk başta hastalığı kabullenemediklerini anlatan Duysak, "Hastalığın adını kullanamadık. Herkese 'Kanda sıkıntı varmış düzelecek' dedik. 'Lösemi' dendi. 'Çocukla beraber güçlüyüz, biz kazanacağız' dedik. O şekilde tedavimizi tamamladık. Sürekli moralimizi yüksek tutmaya çalıştık. Atlattık bu süreci. Herkese umut olsun. Moral çok önemli." diye konuştu.

Anne Tuğba Duysak, AA muhabirine, 2,5 yıllık zorlu bir süreci geride bıraktıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastalık sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür eden Duysak, "Tanımadığımız insanlar bile dualar etti. Şimdi de bu mutluluğu onlarla paylaşmak istedik. Çünkü hakları vardı." dedi.

Baba Vural Duysak da tedavi sürecinde destek olan herkese teşekkür ederek, "Zor bir süreçti ama şu an çok şükür atlattık. Rabb'im kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin." ifadesini kullandı.