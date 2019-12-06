DHA

Ayder Yaylası'nda, kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonu açıldı.

Yaylada kış turizmine yönelik alt yapı olmasa da ziyaretçiler kendi eğlence imkanlarını oluşturarak karın keyfini çıkarıyor.

Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, "Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası" dedi.

Kayak yapan ziyaretçilerden Enes Kutlu da "Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım" diye konuştu.