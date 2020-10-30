Rize Valisi Çeber'den Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - RİZE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Rize Valisi Çeber'den Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - RİZE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

Rize Valisi Çeber'den Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - RİZE
AA

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan, kıymetli hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin hüznü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine, sevenlerine, Rizeli hemşehrilerimize ve aziz milletimize taziye dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı yazılı açıklamada, "Rize'mizin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından eski başbakanımız, hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ın iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Göreve başladığım zaman 'hayırlı olsun' dileklerini iletmek, daha sonra da Rize'miz ile ilgili önemli konular için arayan başbakanımız çok içten ve samimi duygularla memleketi Rize'ye olan sevgisini, burayla ilgili anılarını anlatıp yoğun desteğini büyük bir nezaket ve devlet adamı tavrıyla hissettirmiştir. 73 yaşında aramızdan ayrılan eski başbakanımıza; Allah'tan rahmet, Rize'mize, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." açıklamalarında bulundu.

AK Parti Rize Milletvekili, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Eski Başbakan ve Rize Milletvekili, değerli hemşehrimiz Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.Öte yandan AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra CHP ve MHP başta olmak üzere bütün siyasi partiler başsağlığı mesajı yayımladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Sanat'ta 21. sezona 'Dijital Merhaba'
KÜLTÜR-SANATİş Sanat'ta 21. sezona 'Dijital Merhaba'
Pentagram'dan yeni şarkı: 'Bu Düzen Yıkılsın'
KÜLTÜR-SANATPentagram'dan yeni şarkı
Nevres Akın'ndan 'Macaristan ve Sonrası'
KÜLTÜR-SANATNevres Akın'ndan 'Macaristan ve Sonrası'
Ferhat Göçer'den Anadolu aryaları
KÜLTÜR-SANATFerhat Göçer'den Anadolu aryaları
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler...
KÜLTÜR-SANATİşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ...
Patara'dan Galata Kulesi'ne Cumhuriyet kutlaması
KÜLTÜR-SANATCumhuriyet Bayramı kutlaması
Frankfurt'un filmleri belli oldu
KÜLTÜR-SANATFrankfurt'un filmleri belli oldu
Marmara'nın Sesi'niden için 29 Ekim 'Zafer Marşı'
KÜLTÜR-SANATMarmara'nın Sesi'niden 29 Ekim için 'Zafer Marşı'
Ferhat Göçer'den 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık'
KÜLTÜR-SANAT97'nci yıl filmi
İzleyicilerle buluştular
KÜLTÜR-SANATİzleyicilerle buluştular

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X