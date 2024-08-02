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        Haberler Magazin Rober Hatemo, kök hücre tedavisi yaptırdı

        Rober Hatemo, kök hücre tedavisi yaptırdı

        Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yüzüne kök hücresi tedavisi yaptırdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:14
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        Kök hücre tedavisi yaptırdı
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        49 yaşındaki Rober Hatemo, yüzüne; hem yaşlanmayı geciktirmek, hem de yaşlanma etkilerini gidermek, kişinin cildinin gençliğini geri kazandırmak ve oluşan elastikiyet kayıplarını gidermek için uygulanan kök hücre yaptırdı.

        Rober Hatemo; sosyal medya hesabından paylaşımında; "Dün yüzüme kök hücre yaptırdım. Bence çok güzel oldum. Bu arada öyle çocuk pipisi ucu falan yapmadım haberiniz olsun. Sakın öyle laflar duymayayım. Kendi hücrelerimden kan aldılar biraz uzun bir işlem oldu ama güzel oldu" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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