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41 yaşındaki Graham Chase Robinson, De Niro’yu 2008’den 2019’daki istifasına kadar çalıştığı süre boyunca iş yerinde tacizle suçlamış ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlara maruz kaldığını iddia etmişti.

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Jüri, De Niro'nun istismardan kişisel olarak sorumlu olmadığını tespit ederken, şirketi Canal Productions'ın eski asistanı Graham Chase Robinson'a karşı cinsiyet ayrımcılığı ve misilleme yaptığını ve ona 632 bin 142 dolar tutarında iki ödeme yapması gerektiğini söyledi.

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"YAZIKLAR OLSUN SANA!"



De Niro’nun da katıldığı duruşmalarda ünlü oyuncu eski asistanına “Yazıklar olsun sana!” diye bağırmıştı. Duruşma sırasında Robinson, De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen’in, bir zamanlar sevdiği işi kabusa dönüştürmek için ona karşı birlik olduklarını ifade etmişti.

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