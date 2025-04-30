Robert De Niro'nun erkek olarak doğan 29 yaşındaki çocuğu Airyn De Niro, trans bir kadın olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun model Toukie Smith ile ilişkisinden dünyaya gelen Airyn, verdiği röportajda cinsiyet değişimi yolculuğunu anlattı.

"Geçişimin büyük bir kısmının siyahi kadınların üzerimdeki etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yeni kimliğe adım atarken aynı zamanda siyahlığımla daha fazla gurur duymanın, beni bir şekilde onlara daha yakın hissettirdiğini düşünüyorum" diyen Airyn, "Trans kadınların dürüst ve açık olması, özellikle sosyal medya gibi kamusal alanlarda ve onların başarılarını görmek çok güzel. Belki benim için çok geç değildir. Belki başlayabilirim" ifadesini kullandı.

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Airyn; Laverne Cox, Michaela Jaé Rodriguez veJools Lebron gibi trans yıldızların kendisine ilham verdiğini söylerken, "Umarım benim gibi siyahi, eşcinsel, ekstra küçük beden olmayan en az bir kişiye ilham kaynağı olurum. Daha fazla trans kadın, belki daha iri vücutlu veya süper zayıf kalıbına uymayan daha fazla siyah kadın görmek isterim" dedi.