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        Haberler Spor Futbol İspanya Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber! - Futbol Haberleri

        Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber!

        Barcelona, Porto maçında sakatlanan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığını ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:22
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        Lewandowski'den Barça'ya kötü haber!
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        Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı mücadelede Polonya futbolcu Robert Lewandowski, 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden Lewandowski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığı ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

        Deneyimli futbolcu, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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