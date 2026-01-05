Habertürk
        Robert Lewandowski: Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum - Futbol Haberleri

        Robert Lewandowski: Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum

        Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, futbolculuk kariyerinin bitmesinden korkmadığını ve kendisini hazırladığını ifade etti.

        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 18:50 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:50
        Lewandowski'den gelecek açıklaması!
        İspanyol devi Barcelona'nın forvet oyuncusu Robert Lewandowski, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "KARİYERİMİN BİTMESİNDEN KORKMUYORUM"

        Lewandowski, "Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum çünkü buna hazırlanmaya başladım. Futbol sonrası yapabileceklerime hazırlanıyorum. Futbolun hayatımın çok önemli bir parçası olduğunu biliyordum ama futbol, benim tüm hayatım değil, özellikle de şu anda." dedi.

        Polonyalı golcü, "Gençken bunu düşünmüyordum çünkü tek düşünebildiğim futbol ve futboldu! Ama şimdi kariyerimin sonuna yaklaştığımı fark ediyorum. Kaç yılım kaldı bilmiyorum ama herhangi bir baskı hissetmiyorum." diye konuştu.

        EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

        37 yaşındaki deneyimli golcü, "Bir gün vücudumu dinleyip bir şeylerin değiştiğini hissedersem, emekli olmaya hazır olacağım." dedi.

        Barcelona'da bu sezon 19 maça çıkan Lewandowski, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

