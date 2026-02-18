Canlı
        Robert Pattinson, Zendaya ile birlikte kapak pozu verirken kadın kılığına girdi

        Robert Pattinson, Zendaya ile birlikte kapak pozu verirken kadın kılığına girdi

        Robert Pattinson, rol arkadaşı Zendaya ile birlikte yeni filmini tanıtmak için dikkat çekici bir yol seçti

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:45
        Kadın kılığına girdi
        Robert Pattinson ve Zendaya, Interview dergisinin son sayısının kapağı için cesur bir fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Başrolleri paylaştıkları yeni filmleri 'Drama'nın tanıtımını yapan ikili, yılın ilerleyen dönemlerinde ayrıca 'The Odyssey' ve 'Dune: Part Three' adlı iki filmde daha birlikte rol alacaklar.

        Fotoğraf çekimi için Pattinson, sarı bir peruk ve dantelli bir askılı bluz giyip, makyaj da yaparak kadın kılığına girdi.

        Pattinson ve Zendaya, dergi için birbirleriyle röportaj da yaptı.

        “Bu projeye oldukça bağlıydım. Bu filmde yaşadığımız gibi, gerçekten tartışıp fikir alışverişinde bulunduğumuz ön prodüksiyon dönemi nadir rastlanan bir durum. Bu da nihai ürüne oldukça bağlı hissetmenizi sağlıyor ve bence bu yüzden tanıtımını yapmak daha zor, çünkü birini gidip izlemeye ikna etmek için bu film hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum" diyen Pattinson, "Bence tamamen fragmana nasıl tepki vereceklerine bağlı olacak” ifadesini kullandı.

        Yönetmen ve senarist Kristoffer Borgli’nin imzasını taşıyan film, evlenmeye günler kala kusursuz görünen bir ilişkinin, yıllardır saklanan “derin ve karanlık” bir sır yüzünden hızla çözülmesini konu ediniyor.

