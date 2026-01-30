Habertürk
        Robert Plant 3 Temmuz'da Ankara'da

        Robert Plant 3 Temmuz'da Ankara'da

        Efsanevi Led Zeppelin grubunun solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle, 3 Temmuz akşamı Ankara Congressium'da müzikseverlerle buluşuyor

        Giriş: 30.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:55
        Rock müziğin yaşayan efsanelerinden Robert Plant, son yıllarda müzikal yolculuğunda açtığı en özgür ve en köklere bağlı sayfalardan biri olan Saving Grace projesiyle, 3 Temmuz akşamı Epifoni organizasyonuyla Ankara Congressium’da müzikseverlerle buluşuyor.

        Led Zeppelin sonrası solo kariyerinde de sınırları sürekli zorlayan Robert Plant, geçtiğimiz yıl sonunda albüm projesi olarak da yayınlanan Saving Grace ile folk, blues, country ve İngiliz geleneksel müziğini merkezine alan zamansız bir repertuar sunuyor. Muhteşem vokalist Suzi Dian, davulcu Oli Jefferson, gitarist Tony Kelsey, banjo ve yaylı çalgılar sanatçısı Matt Worley ve çellist Barney Morse-Brown'ın oluşturduğu bu proje, Memphis Minnie ve Blind Willie Johnson'ın derin izlerinden, Bob Mosley (Moby Grape), Martha Scanlan, Mimi Parker ve Alan Sparhawk'ın Low grubu, Sarah Siskind ve The Low Anthem'in değerli eserlerine, bir Afro-Amerikan ilahisine ve daha fazlasına kadar, hem eski hem de modern kök müziğinin evrimini keşfediyor. Albüm sonrasında şimdi bu eşsiz müzikal ortaklık sahneye ve turneye de taşınıyor.

        Rock tarihinin en ikonik seslerinden birinin, bugün geldiği noktada müziğe hâlâ merakla ve açıklıkla yaklaşmasının en güçlü örneklerinden biri olan Robert Plant with Saving Grace feat. Suzi Dian, 3 Temmuz’da Ankara’da unutulmaz bir müzikal deneyim sunmaya hazırlanıyor.

        Konserin biletleri 5 Şubat Perşembe saat 10.30'da satışta olacak.

