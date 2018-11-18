Altınoluk Mahallesi'ndeki firmada ilk prototipi üretilen ve başarılı sonuçlar elde edilen robotik araç, elektrikli motoru sayesinde deniz yüzeyinde ilerleyerek kıyıdan 600-700 metre açılabiliyor ve uzaktan kumanda edilebiliyor. Açısı değişebilen kolları yardımıyla denizin üzerindeki atıkları önünde toplayan robotik araç, hareketli paleti yardımıyla atıkları arkasındaki çöp sepetine aktarıyor.

Fiber, plastik ve metal parçalardan imal edilen araç, 95 kilogram ağırlığa, 2,20 metre uzunluğa ve 1,30 metre genişliğe sahip. 90 santimetre yüksekliğindeki robotik araç, üzerindeki solar paneli sayesinde herhangi bir prize ihtiyaç duymadan güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebiliyor.

Prototipi üzerinde geliştirme çalışmalarının sürdüğü robotik araç için patent başvurusu yapıldı.

Makine teknikeri Murat Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde deniz yüzeyindeki atıkların büyük sorun olduğundan hareketle böyle bir araç geliştirdiğini söyledi.

"Keşke kirletmeseydik de böyle şeyler yapmasaydık ama kirletiliyor işte." diyen Güngör, bu aracı, robotik olarak uzaktan kumandayla bir operatör tarafından yönlendirilerek, deniz yüzeyindeki atık malzemeyi toplamak için tasarladığını ifade etti.

"6-7 SAAT SÜREKLİ KULLANIMDA KALABİLİR"

Güngör, denizde kıyıdan 600-700 metre mesafeye kadar uzaktan kumanda yardımıyla atık toplayan aracın, bir palet aracılığıyla atıkları arkasındaki sepete doldurduğunu belirterek, "Makine daha sonra uzaktan kumandayla kıyıya çağrılarak atıkların bulunduğu çöp sepeti alınıyor. Eğer deniz yüzeyindeki atık fazla ise yeni bir sepetle temizliğe devam ediliyor." diye konuştu.

Cihazın, kapalı alanlarda, marinalarda ve balıkçı barınaklarında da kullanılması amacıyla küçük ebatlarda tasarlandığını anlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Bu cihaz DC elektrikli motor yardımıyla aküyle çalışır. Akülerini kendi üzerindeki solar panelle şarj ediyor. Harici elektrikli bir şarj kaynağına ihtiyacı yoktur. Bu makine açık alanda çalıştığı sürece akülerini şarj edebilme özelliği vardır. 6-7 saat sürekli kullanımda kalabilir. Bir şekilde kendi haline bıraktığınızda da yine 4-5 saatlik bir süre içinde tekrar akülerini yüzde 100 dolduruyor."

"BÖYLE BİR ŞEY ÜRETMEK GURUR VERDİ"

Güngör, kullanılmadığı zamanlarda aracın denizde bırakılabildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Bu robotik deniz yüzeyi temizleme makinesinin balık çiftlikleri için de ideal olduğu konusunda birçok kişi hemfikir. Türkiye'de böyle bir şey üretmek bize gurur verdi. Seri üretime geçilmedi, bu ilk prototip. Su testleri yapılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar edindiğimiz izlenimlere göre son derece başarılı. Sonuçta ticari bir ürün olarak değerlendiriyoruz. Çevreye faydalı bir ticari ürün olması hoşumuza gidiyor."

Murat Güngör, robotik deniz yüzeyi temizleme aracı için patent başvurusu yapıldığını, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da Türk malı robotik bir ürünün satılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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