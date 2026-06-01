Rod Stewart konserlerini son dakikada iptal etti

'Sir' ünvanlı İngiliz şarkıcı Rod Stewart, sağlık sorunları nedeniyle Las Vegas'taki Caesars Palace'da bulunan Colosseum'da geçen cuma ve cumartesi günü yapılması planlanan iki konserini iptal etti.

81 yaşındaki dünyaca ünlü rock yıldızı, "Hayranlarımdan oluşan ailemden özür diliyorum" diyerek konser iptallerini duyurdu. Stewart, "Sinüs enfeksiyonunu atlattığım için sesimi dinlendiriyorum. Caesars Palace'daki bir sonraki konserde veya bu yazki turnemizde sizleri görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Grammy ödüllü sanatçının iptal duyurusunun ardından, seyircilere bilet paraları iade edildi.

Tiroid ve prostat kanserini atlatan sanatçı, geçen yıl da grip nedeniyle Colosseum'daki üç konserini iptal etmişti.

Stewart, 2024'te büyük çaplı dünya turneleri yerine daha küçük mekanlarda ve daha samimi ortamlarda konserler vereceğini açıklamış, "Yaptığım işi seviyorum ve sevdiğim işi yapıyorum" diyerek emekli olmayı planlamadığını söylemişti.

Sanatçı, sosyal medyada daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Formdayım, saçlarım gür ve özel pistimde 100 metreyi 18 saniyede koşabiliyorum" sözleriyle sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki 10 yatak odalı, 18. yüzyıldan kalma ve ikinci derece tarihi eser statüsündeki Durrington House adlı malikanesinde devasa bir spor salonu olan Stewart, "Kendimi çok formda tutuyorum. Hayatım boyunca futbol oynadım. Artık eskisi kadar oynamıyorum, çünkü diz protezi ameliyatı oldum. Her zaman bir antrenörüm oldu, 38 yıldır aynı adamla çalışıyorum" demişti.