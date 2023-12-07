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        Haberler Yaşam Rodos Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Rodos Adası kapı vizesi ücreti ne?

        Rodos Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Rodos Adası kapı vizesi ücreti ne?

        Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 23:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:46
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        Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Rodos Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Rodos Adası kapı vizesi ücreti ne?" soruları yer aldı. İşte detaylar...

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        RODOS ADASI NEREDE?

        Rodos Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Marmaris ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Rodos Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

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        RODOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR, KAPI VİZESİ NE KADAR?

        Rodos Adası'na ulaşım için iki farklı seçenek bulunmaktadır:

        • Feribot: Rodos Adası'na Türkiye'den feribotla ulaşım mümkündür. Marmaris ilçesinden kalkan feribotlar, Rodos Adası'nın Rodos Limanı'na yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşmaktadır. Feribot seferleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde düzenlenmektedir.
        • Uçak: Rodos Adası'na Türkiye'den uçak ile de ulaşım mümkündür. Atina Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Rodos Adası'nın Rodos Havalimanı'na yaklaşık 2 saat 30 dakikada ulaşmaktadır. Uçak seferleri, her gün düzenlenmektedir.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Schengen vizesi sahibi olmayanlar için Rodos Adası'na kapıda vize uygulaması bulunmaktadır. Kapıda vize almak için, Yunanistan Konsolosluğu'nun belirlediği gerekli belgelerin yanı sıra, güncel olarak bilinen fiyatı: 50 Euro vize ücreti ödenmesi gerekmektedir.

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        RODOS ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

        • Rodos Limanı: Rodos Adası'nın başkenti olan Rodos Limanı, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Adada bulunan antik kentler, kaleler ve saraylar, şehrin en önemli turistik yerleri arasındadır.
        • Kız Kulesi: Rodos Adası'nın sembolü olan Kız Kulesi, şehrin girişinde yer almaktadır.
        • Lindos: Rodos Adası'nın güneyinde bulunan Lindos, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir kasabadır. Kasabada bulunan Lindos Akropolü, görülmeye değerdir.
        • Filerimos: Rodos Adası'nın kuzeyinde bulunan Filerimos, muhteşem manzarası ile ünlü bir tepedir. Tepede bulunan Filerimos Manastırı, görülmeye değerdir.
        • Prasonisi: Rodos Adası'nın güneyinde bulunan Prasonisi, iki farklı denizi buluşturan bir plajdır.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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