Rojin Kabaiş’in babasının tehdit iddiasına soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’e yönelik kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek iddiaların tüm yönleriyle titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Soruşturmanın, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütüleceğini kaydeden Gürlek, kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyeceğini ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.