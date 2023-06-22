Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Roka Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Roka Ekimi Hangi Ayda Olur?
ABONE OL

Roka ne zaman ve nasıl ekilir? Roka ekimi hangi ayda olur?

Bahçenizde veya balkonunuzda kolaylıkla yetiştirebileceğiniz ve yemeklerinize aromatik bir tat katacak olan roka, doğru ekim ve bakım teknikleri ile hızlı ve verimli bir şekilde büyür. İşte roka ekiminin püf noktaları ve bu sağlıklı yeşilliğin yetiştirilme süreci hakkında bilmeniz gerekenler…

Roka Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Roka Ekimi Hangi Ayda Olur?
HABERTURK.COM

Roka, besleyici ve lezzetli bir yeşil sebze olmasının yanı sıra, yetiştirmesi de oldukça kolaydır. Kendi rokanızı yetiştirmek, taze ve doğal roka yapraklarına her zaman ulaşma imkanı sağlar. Üstelik roka yetiştirmek hem keyifli hem de sonuçlarını hemen görebileceğiniz bir deneyimdir. Bunun için roka ne zaman ekilir, roka ne sıklıkla sulanır, iklim koşulları nedir gibi soruların cevaplarını bilmeniz gerekir. Biz de bu yazımızda roka ekimi, sulaması ve bakımı hakkında merak edilenleri araştırdık.

Roka Bitkisi Genel Özellikleri

Roka, genellikle salatalarda ve garnitürlerde kullanılan bir sebzedir. Taze ve sulu yaprakları, acımsı ve aromatik bir tada sahiptir. Roka, yüksek besin değerleri ve antioksidan içeriği sayesinde oldukça sağlıklı bir seçenektir. Kolay yetişmesi ve bakım gerektirmemesi nedeniyle ev bahçelerinde sıkça yetiştirilir.

Roka Ne Zaman Ekilir?

Roka, kışın soğuk dönemlerinde ve baharın ilk günlerinde ekilebilir. Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bu bitki, don olaylarında bile hayatta kalabilir. İklim koşullarına bağlı olarak ekim zamanı değişebilmekle birlikte genellikle Mart-Nisan ve Eylül-Ekim ayları idealdir.

Roka Nasıl Ekilir?

Roka ekimi, tohumların direkt olarak bahçeye ekilmesiyle yapılır. Kolay yetişen ve hızlı büyüyen roka bitkisinin sağlıklı ve verimli büyüyebilmesi için bir takım hazırlıklar gerekir.

  • Toprak hazırlığı: Roka tohumları, nötr veya hafif alkali bir pH'ye sahip olan, iyi drenajlı bir toprağı tercih eder. Toprakta organik madde miktarının yüksek olması, rokanın gelişimi için önemlidir.

  • Tohum ekimi: Roka tohumları, doğrudan açılan çukurlara veya yüzey ekimi yöntemi ile toprağa ekilebilir. Tohumlar yaklaşık 1 cm derinliğe ekilir ve üzerleri toprakla hafifçe örtülür. Eğer bir arada çok sayıda roka yetiştirmeyi planlıyorsanız, bitkiler arasında en az 15-20 cm mesafe bırakmanız önerilir.

  • Sulama: Ekimden hemen sonra tohumları hafifçe sulamak, çimlenme sürecini başlatır. Roka, toprağın sürekli nemli olduğu bir ortamı tercih eder. Bununla birlikte su birikintisi olmamasına dikkat etmek gereklidir.

  • Çimlenme ve bakım: Roka tohumları, genellikle ekimden 7-14 gün sonra çimlenir. Çimlenme sürecinden sonra bitkilerin düzenli olarak sulanması ve gerektiğinde toprakta gübreleme yapılması önemlidir.

  • Hasat: Roka, ekimden yaklaşık 4-6 hafta sonra hasat edilmeye hazır hale gelir. Yaprakları keserken, bitkinin merkezindeki yeni yapraklara zarar vermemeye dikkat etmek önemlidir. Bu şekilde, roka bitkisi yeni yapraklar üretmeye devam eder ve uzun süre boyunca hasat edilebilir.

  • Dönüşümlü ekim: Roka hızlı büyüyen bir bitki olduğu için, dönüşümlü ekim yapmak suretiyle sürekli roka hasat etmek mümkündür. Birkaç hafta ara ile yeni tohumlar ekmek, devamlı taze roka yaprağı elde etmeyi sağlar.

Roka Ne Sıklıkla Sulanır?

Roka yetiştirmek kolay bir süreç olarak bilinse de roka çok su ister mi sorusu yine de akılları kurcalamaktadır. Roka bitkisi toprağın nemli tutulmasını sever ancak fazla sulamaktan kaçınılmalıdır. Su birikintileri ve suyun toprağın yüzeyinde durması köklerin çürümesine neden olabilir. Toprak kurudukça düzenli olarak sulanmalıdır.

Roka Hangi Ayda Ekilir?

Roka soğuk hava koşullarına da dayanıklı bir bitkidir. Bu sebeple roka ekimi genellikle Mart-Nisan ve Eylül-Ekim aylarında yapılır.

Roka Ekimi ve Sulaması

Roka ekimi tohumların toprağa serpilmesiyle yapılır. Dengeli bir sulama isteyen roka bitkisinde toprağın sürekli nemli olması önemlidir.

  • Toprak isteği: Roka, hafif ve iyi drenajlı bir toprakta en iyi şekilde büyür.

  • İklim isteği: Roka, serin iklim koşullarını tercih eder. Sıcak hava koşullarında bitki hızla tohumlanabilir ve yapraklarının tadı acılaşabilir.

  • Su isteği: Roka, düzenli ve dengeli bir sulamayı tercih eder.

Roka Ne Kadar Sürede Yetişir?

Roka genellikle ekimden yaklaşık 4-6 hafta sonra hasat edilmeye hazır hale gelir. Dönüşümlü ekime uygun bir bitki olan rokanın düzenli bakımla sürekli yenilendiğini unutmayın.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayısı Çekirdeği Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Kayısı Çekirdeği Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Kayısı çekirdeği ne zaman ve nasıl ekilir?
Karpuz Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Karpuz Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Karpuz ne zaman ve nasıl ekilir?
Marul Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Marul Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Marul ne zaman ve nasıl ekilir?
Maydanoz Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Maydanoz Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Maydanoz ne zaman ve nasıl ekilir?
Mısır Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Mısır Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Mısır ne zaman ve nasıl ekilir?
Nane Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Nane Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Nane ne zaman ve nasıl ekilir?
Nohut Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Nohut Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Nohut ne zaman ve nasıl ekilir?
Maceranın en uç noktası: Trolltunga
YAŞAM Maceranın en uç noktası!
Babadağ, 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusunu ağırladı
YAŞAM Babadağ, 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusunu ...
Fasulye Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Fasulye Ekimi Hangi Ayda Olur?
YAŞAM Fasulye ne zaman ve nasıl ekilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.