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Haberler Yaşam Sarımsak Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Sarımsak Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Sarımsak ne zaman ve nasıl ekilir? Sarımsak ekimi hangi ayda olur?

Sarımsak, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçası ve sağlık açısından birçok faydası olan güçlü bir bitkidir. Peki siz de bahçenizde ya da balkonunuzda sarımsak yetiştirmek istemez miydiniz? İşte sarımsak yetiştirme süreci ilgili her şey…

Sarımsak Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Sarımsak Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Sarımsak, yemeklerin lezzetini artıran ve sağlık yararlarıyla bilinen bir sebzedir. Sarımsak yetiştirmek doğru bilgi ve adımlarla aslında hiç de zor değildir. Bu yazımızda sarımsak ne sıklıkta sulanır, sarımsak hangi ayda ekilir gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Sarımsak Nasıl Bir Bitkidir?

Sarımsak, soğan ailesinin bir üyesidir ve soğan, pırasa ve lahana gibi bitkilerle yakından ilgilidir. Sarımsağın ana türleri arasında yaz sarımsağı, kış sarımsağı ve yabani sarımsak bulunur. Bu türler, ekim ve hasat zamanları, toprak ve sulama ihtiyaçları konusunda birbirinden farklılık gösterebilir.

Sarımsak Ne Zaman Ekilir?

Sarımsak ekimi, türüne bağlı olarak mevsim değişikliği gösterebilir. Kış sarımsağı genellikle sonbaharda, Ekim ve Kasım aylarında ekilir ve yaz başında hasat edilir. Yaz sarımsağı ise genellikle ilkbaharda ekilir ve sonbaharda hasat edilir.

Sarımsak Nasıl Ekilir?

Sarımsak ekimi toprağı uygun şekilde hazırlayarak başlar. Toprak organik madde bakımından zengin ve humuslu bir toprak olmalıdır. Şimdi tohumdan hasada kadar adım adım sarımsak nasıl ekilir inceleyelim:

  • Sarımsak seçimi: İlk adım, yetiştirmek için doğru sarımsak türünü seçmektir. Aynı zamanda tohumluk olacak sarımsakların büyük ve sağlıklı olanları seçilmelidir.

  • Ekim zamanı: Sarımsak genellikle sonbahar aylarında, yaklaşık olarak Ekim-Kasım döneminde ekilir. Bu, bitkinin kök sistemini geliştirebilmesi ve soğuk hava koşullarına dayanabilmesi için ideal bir zamandır.

  • Toprak hazırlığı: Sarımsak, iyi drenajlı bir toprakta en iyi şekilde büyür. Toprağı ekmek için hazırlarken, kompost veya yaş organik madde eklemeniz sarımsağın sağlıklı büyümesini sağlayacaktır. Ayrıca, toprağı gevşetmek ve drenajı artırmak için perlit veya kum ekleyebilirsiniz.

  • Ekim: Sarımsak dişlerini, sivri uçları yukarı bakacak şekilde ve her bir dişin arasında yaklaşık 15 cm mesafe olacak şekilde 5 cm derinliğinde bir çukura yerleştirin.

  • Sulama: Sarımsak, aşırı sulamadan kaçınılması gereken bir bitkidir. Yeterli yağışın olmadığı dönemlerde, toprağın nemli kalmasını sağlamak için hafif sulamalar yapın.

  • Bakım: Sarımsağın gerektiğinde sulandığından ve toprağın iyi drenajlı olmasının hayati olduğundan yukarıda söz ettik. Ayrıca, yabani otların büyümesini engellemek için düzenli olarak toprağı çapalayın.

Sarımsak Ne Sıklıkla Sulanır?

Sarımsak çok su ister mi sorusu sarımsak yetiştirmeyi düşünenlerin belki de en merak ettiği soruların başında gelmektedir. Aslında sarımsak, ılımlı bir sulama ister. Toprağın sürekli olarak nemli tutulması gerekir, ancak aşırı su sarımsağın köklerinin çürümesine neden olabilir. Ekimden sonra ve filizlenme süresince düzenli sulama önemlidir.

Sarımsak Hangi Ayda Ekilir?

Sarımsak ekimi, türüne ve bölgenin iklimine bağlı olarak değişir. Kış sarımsağı genellikle Ekim-Kasım aylarında, yaz sarımsağı ise Nisan-Mayıs aylarında ekilir.

Sarımsak Ekimi ve Sulaması

Sarımsağın ekimi ve sulaması, toprağın durumu ve hava koşullarına bağlıdır. Ekim sırasında toprağın iyi drenajlı ve besinlerle dolu olması gerekir. Ekimden sonra, toprağın nemli tutulması önemlidir, ancak aşırı sulama sarımsağın çürümesine ve bitkinin ölmesine sebep olur.

Sarımsak Ne Kadar Sürede Yetişir?

Sarımsak, ekildikten sonra genellikle 7-8 ay içinde hasat edilmeye hazır hale gelir. Ancak, hasat süresi, ekim zamanına, sarımsak türüne ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Tüm yazılanlar düşünüldüğünde sarımsak yetiştirmek zor bir işlem değildir, ancak doğru ekim ve bakım tekniklerinin bilinmesi gerekir. Sarımsağınızın sağlıklı ve güçlü büyümesini sağlamak için toprağınızı iyi bir şekilde hazırlayın, doğru sulama uygulayın ve bitkinizin genel durumunu düzenli olarak kontrol edin.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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