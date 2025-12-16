Roma: 1 - Como: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 15. hafttasında Roma sahasında Como'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.
İtaya Serie A'nın 15. hafta kapanış karşılaşmasında Roma ile Como kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Wesley kaydetti.
Bu sonucun ardından Roma, 2 maç sonra kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırarak 30 puana yükseldi. Üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrılan Como ise 24 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Roma deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Como ise Lecce deplasmanında sahne alacak.