Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 2 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 2 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, evinde Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Roma'nın sağ beki Zeki Çelik, ikinci golde Donyell Malen'a yaptığı asistle galibiyette rol oynadı. Bu sonuçla birlikte Roma puanını 46'ya çıkarırken, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari ise 28 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 00:55 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeki'li Roma, Semih'li Cagliari'yi devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, Cagliari'yi ağırladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Roma'ya galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Donyell Malen attı.

        Roma'nın ilk 11'inde yer alan ve ikinci golde Donyell Malen'a asist yapan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

        Cagliari'de forma giyen bir diğer milli futbolcu Semih Kılıçsoy ise ilk 11'de şans buldu ve 73 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Roma, puanını 46'ya çıkardı. Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi biten Cagliari ise 28 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Lecce'yi ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 8 Şubat 2026 (Epstein Belgeleri Ne Anlatıyor?)

        Tavuk ihracatı durduruluyor. Bahçeli'nin Demirtaş çağrısı. TBMM'de ortak rapor mesaisi. Yunan Başbakanı Türkiye'ye geliyor. ABD'den Abraham Lincoln çıkarması. Epstein'in ölüm gününün sırrı. "Gönüllü Bahşiş Sistemi" ne demek? Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası