Roma: 2 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, Cagliari'yi ağırladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Donyell Malen attı.

Roma'nın ilk 11'inde yer alan ve ikinci golde Donyell Malen'a asist yapan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Cagliari'de forma giyen bir diğer milli futbolcu Semih Kılıçsoy ise ilk 11'de şans buldu ve 73 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Roma, puanını 46'ya çıkardı. Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi biten Cagliari ise 28 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Lecce'yi ağırlayacak.