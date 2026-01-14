Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 2 - Torino: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 2 - Torino: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası son 16 turunda Torino, deplasmanda Roma'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 90. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle galibiyete ulaşan Torino, çeyrek finalde Inter'le kozlarını paylaşacak. Roma ise turnuvaya veda etti.

        Giriş: 14.01.2026 - 01:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 01:23
        Emirhan attı, Torino çeyrek finale yükseldi!
        İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Torino, çeyrek finale yükseldi.

        Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, 46. dakikada Mario Hermoso ile skoru eşitledi.

        Che Adams, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Torino'yu yeniden öne geçirdi.

        80. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Antonio Arena, 71. dakikada skora yeniden dengeyi getirdi.

        Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, 90. dakikada sahneye çıktı ve Torino'ya turu getiren golü attı.

        Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Torino, Inter ile eşleşti.

